Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan NAVEX Yıldızlar Takım ve Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 7-11 Mayıs tarihleri arasında Amasya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum Arena Spor Kulübü’nden Ahmet Çelik çift erkekler kategorisinde İstanbullu partneri Kuzey Gündoğdu ile ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Elizan Başar ise çift kadınlarda partneri Zeynep Ada Er ile birlikte Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Çorumlu bir diğer sporcu oldu. Yine Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Berat Özdemir ise yıldızlar ferdi müsabakalar sonunda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA