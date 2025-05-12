Arca Çorum FK'nın kulüp tesislerinde hummalı çalışmalar devam ediyor.12 bin metrekare alanda yer alan iki sahanın drenaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, tesiste şuanda sandık kazı ve altyapı iyileştirme çalışmaları yapıldığını ifade etti. Öksüz, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'nın talimatı doğrultusunda sezon biter bitmez çalışmalara başladıklarını ve bu yönde kendilerine her konuda destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Tesislerde bulunan 2 sahada da daha önce böyle bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Halis Öksüz, sahaların alttan ısıtmalı olacağını kaydetti.

HİBRİT ÇİM OLACAK

Hava şartlarının müsade ettiği sürece çalışmaların yoğun tempoda devam edeceğini belirten Öksüz, saha zeminlerinin doğalgazla ısıtılan sistemle çalışacağını ve bunun için de ilave bir kazan daha alınacağını söyledi. Öksüz, bu sistemi tercih etmelerindeki önceliğin elektrikten tasarruf olduğunun da altını çizdi.

1 METRE KAZI

Her iki sahanın da 12 bin metrekare alana sahip olduğunu belirten Halis Öksüz, yapılacak olan çalışmalarda 1 metre kazı ve 1 metre stabilize taşıyıcı ile 15 mekanik malzeme ve hibrit çim için de 35 cm dere çalışması yapılacağını kaydetti.

TESİSTE RUTİN BAKIMLAR DA YAPILACAK

Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, sahaların yanı sıra tesis binasının içerisinde de rutin bakımların yapılacağını ve hem sahaların hem de tesis binasının yeni sezona yetiştirilmesi için belediye ekipleri tarafından yoğun bir tempoda çalışılacağını dile getirdi.