Zulmün abad (huzurlu bir hayal) olması mümkün değildir.

Zalimlerin son anlarına ait örnekleri mümkün mertebe herkesin bilebileceği ve İslam tarihinde belgelenmiş olan meşhur örneklerden veriyorum. Genelde ayeti kerime ve hadisi şerif kaynaklı sahih belgeler olarak sunuyorum. İşte onlardan bir örnek:

Kabeyi yıkmaya gelen Ebrehe Eleşrem zaliminin sonu; Fil vakası:

İslam tarihinde Kur’an’da ulu ayetleri ile kesin olarak bildirilen birçok Kur’an kısası vardır. Bunlar mutlaktır. Bunların belgesi ayetlerle, surelerle belgelendiği için bu olayların inkarı küfürdür. Hz. Adem’in yaratılşı, meleklerin Hz. Adem A.S.e iman edip secde ettikleri, şeytanın secde etmesi, kafir olması, Habil-Kabil olayı, Nuh Tufanı, Firavun’un kendini ilan ilan etmesi ve 800 bin gıpti çocuğu öldürmesi, Hz. Musa ile olan serüvenleri ve neticede Firavun’un Kızıldeniz’de boğulması, Karun olayı, Hz. İbrahim ve Nemrut’un serüvenleri, Nemrut’un Hz. İbrahim’i ateşe atması sonucu Urfa’daki Balıklı Gölün cennet bahçesi olması, Hz. İsmail’in kurban edilme olayı, R.SAV.in Hz. İsa’dan 500 sene sonra kainata rahmet olarak gönderilmesi gibi onlarca olağanüstü, fizik ötesi olayların yüce Allah’ın eşsiz, denksiz kudret ve kuvvetiyle nasıl meydana geldiğini ulu Allah’ın insanları uyarmak için bu mucizevi olayları ayetleri ile bildirdiği gerçeğinden hareketle tarihteki azılı zalimlerin bazılarının acıklı sonları aleme ibret için sunuyoruz. Bunlardan birisi de Habeş Kralı Necasi’nin Yemen Valisi azılı kafir Ebrehe’nin son derece ibretli ölümü ve fil vakasıdır.

Ebrehe Eleşrem lanetullahı Allah’ın laneti onun üzerine olsun. Asrın tefsiri Hamdi Yazır hazretlerinin Fil suretini anlattığı ‘Hak Dini Kur’an Dili’ adındaki meşhur tefsirinin 9. cilt 484-530 sayfaları arası anlatımından kaynaklı meksuk belgeli olay şöyledir:

Zalim Ebrehe ve Fil Ordusunun Acıklı Sonu:

Müjdeler olsun ibret alanlara, kutlu müminlere!

EBREHE KİMDİR?

M.S.531-547, 547’den 570’e kadar Habeşistan kralı Necasi’nin Yemen Valisi ve fil ordusunun Kabe’yi yıkmaya gelen kahramanıdır. Amacı Kabe’yi yıkmak, Hıristiyanlığı Arabistan’a hakim kılmak ve Mekke’yi kendisine bağlamaktı. Bu emeline erişebilmesi için Kabe’yi yıkması, insanları Hac için Sana’da yaptırdığı dillere destan Kulleys Kilisesini Yemen’de, Sana’da Kabe’nin yerine ikame etmesi idi. Sana’ya yaptırdığı Kulleys Kilisesi dünyada dillere destan güzellikle dünyanın altın, gümüş, inci mercan vs gibi kıymetli taşlarla süslenmiş nadide bir yapıydı. İnsanlar çok uzak yerlerden ziyarete geliyorlardı. İşte Ebrehe dünyanın ilk mabedi Kabe’yi yıkıp insanlar ıziyaretgahı olmasını istediği Sana’daki Kulleys Kilisesine yöneltmek, böylece habeş kralının güvenini ve itibarını sağlayıp Yemen’de güçlendirmek amacı ile yetiştirilmiş ve eğitilmiş 60 bin kişilik bir ordu ile 1081 km uzakta olan Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye doğru hareket etti. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke’ye ulaştı. O zaman Mekke’nin hamisi Kureyş kabilesinin reisi R.SAV.in dedesi Hz. Abdullah’ın babası olan Abdulmuttalip hazretleri idi. Henüz peygamber efendimiz doğmamıştı. Fil senesinde 571’de doğdu. Yani Fil vakasından sonra fil vakası milat oldu. Hadiseler, fil vakasından şu kadar önce, bu kadar sonra gibi hesaplamalarını Araplar buna göre yapardı.

Ebrehe, Eleşhem kafirinin geleceğini öğrenmiş. Ebrehe’nin Mekke’ye gelişinden önce Mekke halkını Mekke’den boşaltmıştı.

(SÜRECEK)