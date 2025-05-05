Antalya-Kemer’de, 14 ülkeden 449 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Zafer Turnuvası’nda Türkiye’yi temsilen mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Osman Kaplan ve İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez üçüncü oldular.

Çorumlu antrenörler Ahmet Peker ve Yasin Bolat’ın antrenör olarak görev yaptığı U17 Serbest Güreş Milli Takımı’nda, 55 kiloda mindere çıkan Osman Kaplan, madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Özdenur Özmez ise kadınlar 61 kiloda üçüncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.