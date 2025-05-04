Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, değerlendirmelerde bulundu. Zor bir hafta geçirdiklerini belirten Güçer, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra zorlu bir hafta geçirdik. Tabii burada oyuncuların psikolojisini toparlamak kolay değil. Çünkü geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı. Ama biz bu formayı, bu armayı taşıyorsak her maç önemli. Lig sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Oyuncuların iddialarının olmamasına rağmen motive olmayı başardığını kaydeden Güçer, "Oyuncuların çoğuyla 2. Lig'de şampiyonluk da yaşadım. Zor günlerimiz, iyi günlerimiz oldu. Ama herkes formanın değerinin farkında. Çünkü buradaki oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki hatalar olabiliyor. Ama konuştuğum arkadaşlar, iki haftalık süreci en iyi şekilde bitireceklerini söyledi. Antrenmanlarımız normal sezon içindeki tempoyla devam etti. Onlara ben ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS