Çorum’un tanınmış simalarından, Tomaklar Ekmek Fırını sahibi Yusuf Çatal (67) son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan, emekli Albay İlhan ve Mustafa Çatal’ın ağabeyi, merhum Nurettin Çatal’ın oğlu, Oğuz, Nurettin ve Yasemin Çatal’ın ise babası olan Yusuf Çatal bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi görüyordu. Yusuf Çatal’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Abdibey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR