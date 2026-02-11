Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi için bir tebrik mesajı yayımladı.

Çorum Valiliği görevinde başarılı çalışmaları ile Erzurum Valiliği’ne atanan Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı görevine atanması nedeni ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan, şehrimizde beş yıl süreyle valilik yaparak birlikte hizmet etme imkânı bulduğumuz, önceki dönem Erzurum Valisi, kıymetli dostum Sayın Mustafa Çiftçi’yi gönülden tebrik ediyorum. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, bu önemli vazifede kendisine üstün başarılar temenni ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi