İstanbul’da evinde fenalaşan Kanbolat Görkem Arslan yaşamını yitirdi. Saatler önce sosyal medya hesabında tiyatro oyunundan görüntüler paylaşan Arslan, 45 yaşındaydı.

Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Kuruluş Osman” ve “Tatar Ramazan”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

OKULLU BİR OYUNCUYDU

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. Aslen Düzceli olan oyuncu, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

Kariyerine 2004 yılında 'Çemberimde Gül Oya' dizisiyle adım atan Arslan, 'Hatırla Sevgili' dizisinde canlandırdığı Mahir Çayan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkat çekti. 'Kuruluş Osman'da Saru Batu Savcı, 'Destan'da Saltuk Beg ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Gümüştekin karakterlerine hayat verdi. En son 'Yabani' dizisinde İskender rolüyle izleyici karşısına çıktı.