Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak’ta bulunan eski Hasanpaşa Semt Polikliniği binasının yıkım çalışmaları başladı. Yerine yenisinin yapılacağı bilinen bina çevresinde sürdürülen çalışmalar, bölgedeki esnafı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık bir aydır yoğun toza maruz kaldıklarını ifade eden bölge esnafı, durumdan ciddi şekilde etkilendiklerini dile getirdi. Gazetemize ulaşan Millet Birinci Sokak esnafı hem kendi sağlıklarının hem de vatandaşların sağlığının risk altında olduğunu savundu.

Esnaflar, yıkım sırasında yeterli sulama yapılmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir aydır 1. Sokak esnafı olarak yoğun toza maruz kalıyoruz. Eczacılar, optikçiler, medikalciler olarak gün boyu bu tozu solumak zorunda kalıyoruz. Buraya konteynerle su getirilerek düzenli sulama yapılamaz mı? Biz bu tozu yutmak zorunda mıyız? Halk sağlığı açısından bu durum çok önemli.”

Bölgedeki vatandaşların da durumdan rahatsız olduğunu belirten esnaflar, yaklaşık bir aydır evlerin pencerelerinin açılamadığını, balkonların kullanılamadığını ve evlerin havalandırılamadığını ifade etti. İşletmelerin yoğun olduğu bir noktada çalışmaların sürdüğünü hatırlatan esnaflar, akşam saatlerine kadar toz içinde çalıştıklarını söyledi.

Yetkililere talepte bulunduklarını ancak şu ana kadar somut bir adım atılmadığını dile getiren esnaflar, yıkım süresince düzenli sulama yapılması ve toz önleyici tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.

Mahalle sakinleri ve esnaf, çalışmaların halk sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesini bekliyor.

