Ortaköy’e bağlı İncesu köyünde uzun süredir yaşanan telefon şebekesi sorunu çözüme kavuştu. Belediye Başkanı Taner İsbir, Ramazan Bayramı öncesi cep telefonu ve internet erişiminin sağlanacağını açıkladı.

Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyünde bir süredir devam eden telefon şebekesi sorunu giderildi. Özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi sayısı nedeniyle iletişim konusunda sıkıntı yaşanan bölgede, yürütülen çalışmalar sonucunda telefon operatörüne ait direklerin kurulumu tamamlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “Sözümüz söz, yapacağız demiştik. İncesu köyümüzde adım adım telefon operatörü direği dikiyoruz. Ramazan Bayramı öncesi cep telefonlarımız ve internetimiz çekecek. İncesu köyümüze ve halkına hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi