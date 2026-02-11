Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de kullanılan 112 Acil Çağrı numarasının bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat’ta kutlanan “112 Acil Çağrı Günü” kapsamında, Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, merkezin yürüttüğü çalışmalar, farkındalık faaliyetleri ve performans sonuçları hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yüksek çağrı kapasitesi, hızlı müdahale süresi ve hizmet kalitesiyle görevini etkin bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Vali Çalgan, “2025 yılında merkezimize toplam 529.236 çağrı ulaşmıştır. Bu çağrıların 346 bini gerçek acil vakalardan oluşmaktadır. Çorum, çağrı karşılama sürelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilemiştir. Türkiye genelinde çağrı karşılama süresi ortalama 2,43 saniye iken ilimizde bu süre 1,84 saniyedir. Yönlendirme süresi ise Türkiye ortalaması olan 5,88 saniye iken Çorum’da 2,23 saniye olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, ekiplerimizin olaylara daha hızlı ve etkin şekilde müdahale ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.

Asılsız ihbarların hem can ve mal emniyetini riske attığını hem de kamu kaynaklarını gereksiz yere tükettiğini vurgulayan Vali Çalgan, vatandaşlara şu uyarıda bulundu: “112’yi gereksiz yere meşgul edenlere 1.882 TL, asılsız ihbarla ekiplerimizi sahaya yönlendirenlere ise 18.823 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Tekrarı halinde cezalar iki katına çıkmaktadır. Lütfen bu hattı yalnızca gerçek acil durumlarda kullanalım. 112 ile yaşama şans verelim. Unutmayalım ki, gereksiz yapılan her arama başka bir vatandaşımızın hayatını tehlikeye atabilir.”

Muhabir: Haber Merkezi