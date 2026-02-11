Çorum merkeze bağlı Tarhan Köyü’nden Nazengül Erdoğmuş hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Erdoğmuş’un eşi, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’ın anneannesi Nazengül Erdoğmuş (82) vefat etti.

Merhum Arap Ali Erdoğmuş, Bayram Erdoğmuş, İhsan Erdoğmuş ve Birgül Taşar anneleri olan Nazengül Erdoğmuş’un vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Tarhan Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyeleri; Nazik Bulut, Doğan Öksüz, Onur Topkül, Ümit Gökay, önceki dönem İl Başkanlarından Osman Samsunlu, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tarhan Köyü’ndeki cenaze erkanına ise Dede Nurettin Aksoy önderlik etti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi