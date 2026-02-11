İçişleri Bakanlığının görevlendirmesi ile Düzce İli Akçakoca İlçesi kaymakamlığına atanan Çorumlu hemşehrimiz Dr. Hacı Arslan Uzan, görevine başladı.

Yeni görevine başlayan Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla görev yapacağı belirtildi.

DR. HACI ARSLAN UZAN KİMDİR?

1 Temmuz 1984 tarihinde ÇORUM/Sungurlu’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Sungurlu’da, lise eğitimini ise Çorum Atatürk Lisesinde tamamladı. Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden 2006 yılında mezun oldu.

2007-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak görev yaptı. 9 Eylül 2009 tarihinde Bitlis Kaymakam Adayı olarak kaymakamlık mesleğine intisap etti. Kaymakamlık stajlarını Bitlis, Bursa ve Konya’da tamamladı. 2010 yılında Konya/Emirgazi ilçesinde, kaymakam vekili olarak görev yaptı. 2011 yılında yurtdışı stajı kapsamında, Fransa’nın Besançon kentinde bir yıl süreyle Franche-Comté Üniversitesinde Fransızca eğitim aldı. Daha sonra Toulouse Bölge Valisi yanında 1 ay süreyle Fransız idari yapısı üzerine staj yaptı.

2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi, Adalet bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde “sakin şehir” tez konusu ile doktorasını tamamladı. 2019 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim dalında “kayyımlık sistemi” üzerine doktora çalışmasını tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir. Yayımlanmış “Yerel Yönetimlerde Kayyımlık” adlı bir eseri bulunmaktadır.

Sırasıyla Giresun/Alucra, Erzurum/Uzundere, Muş/Bulanık ve Çanakkale/Ezine ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmıştır. Yine vekaleten Çanakkale Vali Yardımcılığı görevini icra etmiştir. 2016-2019 yılları arasında Bulanık, 2017-2019 yılları arasında Bulanık ilçesi Erentepe ve Rüstemgedik Belediye Başkan vekilliği (kayyım) görevlerini yürütmüştür.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türk İdareciler Vakfı ve Türk İdareciler Derneği üyesidir. 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Trabzon Vakfıkebir Kaymakamlığı görevine atandı. Uzan Fransızca bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muhabir: Haber Merkezi