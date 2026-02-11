Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ankara'ya gitmek üzere Erzurum'dan yola çıktı. Çiftçi, AJet'in #VF4157 sefer sayılı Erzurum-Ankara uçuşunu gerçekleştiren TC-JGC tescilli Boeing 737 tipi uçakla Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Çiftçi'nin tarifeli uçakla seyahat ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına yorum yaptı.

Biz bu bakanı çok sevdik.

Koltuğa oturmadan gönülleri fethetti.

O da bizden birisi...

Çok değerli bir Bakan! Allah yardımcısı olsun.

İLK AÇIKLAMASI "DUA BEKLİYORUM" OLDU

Öte yandan Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı ilk açıklamada "Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.