Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Aralık 2025 tarihli kararında Mehmet Tahtasız’ın açıklamalarını asılsız ve hukuka aykırı bularak tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız 20 bin TL Tazminat Ödeyecek!

Mahkeme, kararında söz konusu açıklamaların herhangi bir somut veriye dayanmadığını ve Çorum Şeker Fabrikası’nın ticari itibarını zedeleyici nitelik taşıdığını belirtti.

Safi Çorum Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada; "Çorum Şeker Fabrikası, yaklaşık 2.500 çiftçiye sağladığı üretim ve gelir desteğiyle bölge ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Fabrika, binlerce çalışanıyla Türkiye ekonomisine istihdam ve üretim alanında önemli katkı sağlamaktadır. Mahkeme kararıyla birlikte, Çorum Şeker Fabrikası hakkında kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının hukuki dayanağının bulunmadığı ortaya konulmuştur.” denildi.