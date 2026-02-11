Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, sigara yasağı kapsamında getirilen yeni düzenlemelere tepki gösterdi. Damar, “4. ihlalde ruhsat iptali” uygulamasının esnafı hedef aldığını savundu.

DP İl Başkanı Ahmet Damar, sigara yasağı kapsamında gündeme gelen yeni uygulamalara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Düzenlemenin “sağlık önlemi” olarak sunulduğunu ancak esnafı ve ticari hayatı hedef aldığını ileri süren Damar, özellikle “4. ihlalde ruhsat iptali” maddesine tepki gösterdi.

Damar, söz konusu düzenlemenin küçük işletmeleri zor durumda bırakacağını belirterek, “Bir esnafın yıllarca emek vererek kurduğu işletmesini, müşterisinin içtiği bir sigara nedeniyle kapatmak mülkiyet hakkına müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın toplumsal huzuru zedeleyeceğini savunan Damar, denetim mekanizmasının “ihbarcılık kültürünü” teşvik edeceğini iddia etti. Esnaf ile müşteri arasında gerilim oluşabileceğini dile getiren Damar, ekonomik koşullar altında ayakta kalmaya çalışan işletmelerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Sigara üzerinden yüksek vergi geliri elde edildiğini belirten Damar, aynı ürünün tüketimi nedeniyle esnafın cezalandırılmasını eleştirerek, turizm ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni yaptırımlarla daha da zorlanacağını ifade etti.

Damar, karar vericilere çağrıda bulunarak düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Esnafın ruhsatının “siyasi bir araç haline getirilmemesi gerektiğini” belirten Damar, binlerce ailenin geçiminin bu işletmelere bağlı olduğunu söyledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR