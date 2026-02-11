Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı sürprizi yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine yeni isim atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan paylaşım geldi. Tayyar "Kabinedeki yeni atamalar, bir nöbet değişimidir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ AYNI ZAMANDA HAFIZDIR"

Paylaşımında Çiftçi içinde önemli bir detaya yer veren Tayyar "Çiftçi, aynı zamanda hafızdır. Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Tayyar şöyle devam etti; "Görevlerini devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza ise hizmetleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim iyi hizmetlere vesile kılsın."