Yeni İçişleri Bakanı, eski Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği görevinden ayrılarak Ankara'ya hareket etmeden önce ilk mesajını verdi. İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, “Erzurum'daki 2,5 yıllık görevim sona erdi. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı bütün Erzurumlulardan ve dadaşlardan dua bekliyorum. Çünkü üstlendiğimiz görev hakikaten çok ağır bir görev. Allah yar ve yardımcımız olsun.

İnşallah İçişleri Bakanlığında da, 81 ilimizle birlikte, ilimizde emniyet ve asayişi nasıl daha iyi bir noktaya taşıdıysak, aynı şekilde bakanlığımız bünyesinde de hizmetlerimizi tüm memleket sathına yaymak suretiyle; kişilere karşı işlenen suçlarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, narkotik suçlarla mücadelede ve düzensiz göçle mücadelede elimizden geldiği kadar, durmaksızın ve bütün gayretimizle çalışacağız. Gayret edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi