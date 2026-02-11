Merhum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy döneminin başkan yardımcılarından Orhan Horan kısa süre önce bir ameliyat geçirmişti. Horan’ın cenazesi ikindi namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayip Sarı, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Düvenci Belediyesi Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.