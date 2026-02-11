2026 yılı Aile Hekimliği ek yerleştirme süreci kapsamında Çorum genelinde 11 aile hekimi göreve başladı. Atamalarla birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırıldığı belirtildi.

Aile Hekimliği Uygulaması çerçevesinde yürütülen 2026 yılı ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Çorum il genelinde yapılan planlama doğrultusunda 11 aile hekimi Aile Sağlığı Merkezlerinde göreve başladı.

Yeni görevlendirmelerle birlikte aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması, randevu sürelerinin kısalması ve izlem oranlarının artırılması hedefleniyor. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kronik hastalıkların daha etkin takibi de planlamalar arasında yer alıyor.

Aile Sağlığı Merkezlerinde gebelik ve çocuk izlemleri, aşı hizmetleri, kanser taramaları, kronik hastalık takibi, sigara bırakma danışmanlığı ve evde izlem hizmetleri sunuluyor. Mobil ve entegre hizmet uygulamalarıyla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

