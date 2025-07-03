Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy açılış konuşmasını yaparak, antrenörlük mesleğinin gelişimi ve bu tür eğitim seminerlerinin önemine dikkat çekti.

Seminerde TFF FGD Direktörü 2.Uzman Elif Özkeleş spor sonrası iyileşme ve beslenme, 3.Uzman Nur Mustafa Gülen savunmadan hücuma geçiş teorikleri üzerine eğitim verdi. Seminere adı verilen Yusuf Aydemir katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin antrenörlerin gelişimi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Etkinlikte ayrıca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu da konuşmalar yaparak, antrenörlerin sporun temel taşı olduğunu ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.

Seminer sonunda katılımcılara 2 yıl çalışma belgeleri takdim edildi.

AKSOY’DAN KARACA VE

BIYIKOĞLU’NA PLAKET

Çorum TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy Zorunlu Gelişim Seminerinde bu sezon Türkiye finallerine damga vuran takım antrenörlerini de unutmadı.

Aksoy, U18 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Mimar Sinanspor U18 takım antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu’na ve U19 Akademi Gelişim Ligi’nde Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdıran Çorum FK altyapı antrenörlerinden Hayrettin Karaca’ya plaket takdim ederek onore etti.