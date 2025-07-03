Çorum’da faaliyet gösteren Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurucuları, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, özel bireylerin eğitimi ve spora entegrasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kurum yetkilileri, daha kaliteli hizmet sunabilmek adına yürüttükleri faaliyetleri ve projeleri Çağlar ile paylaşarak, onun görüş ve önerilerini aldı.

Ziyarette ayrıca, özel bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen atlı terapi ve spor programları hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özel bireyler için yapılan her çalışmanın çok kıymetli olduğunu ve bu tür girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.