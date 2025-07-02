AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, “Yaparsa AK Parti Yapar” başlığı adı altında yaptığı açıklamada Çorum’a şuana kadar toplamda 14 yeni spor salonu, 5 yüzme havuzu, 30 halı ve mini saha, E-spor, güreş, futbol branşlarına yönelik altyapı tesisleri ve yürüyüş yolları, gençlik merkezleri, portatif tribünler ve sosyal donatılar kazandırdıklarını ifade etti.

Alar’ın açıklaması şu şekilde;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, AK Parti’nin vizyoner liderliği ve güçlü desteği ile Çorum’a önemli spor tesisleri kazandırmış, nakdi kaynak ve sportif malzeme desteğiyle adeta hizmet yağdırmıştır.

Geçtiğimiz günlerde Milletvekillerimiz Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettik. Bu görüşmede Çorum’un tüm taleplerini tek tek dile getirdik. Ziyaretimiz adeta bir “Çorum Çalıştayı” niteliğinde geçti. Yalnızca nakdi kaynak değil, birçok projemiz için de güçlü destekler elde ettik.

Ankara ziyaretimizde bizlerle birlikte olan Valimiz Ali Çalgan’a, Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Muhammet Fatih Temur’a ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çorum’a kazandırılan bu hizmetler, “birlikteliğin bereketinin en somut göstergesidir.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanımıza ve bakanlık bürokratlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AK Parti iktidarında Çorum’a yapılan yatırımlar artarak devam edecektir. Şehrimizin dinamik şekilde gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için planlı ve disiplinli bir anlayışla Ankara ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. AK Parti’nin hizmet odaklı siyaset anlayışı sayesinde Çorum, modern ve yaşanabilir bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu yatırımlar, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, şehrimizin cazibesini yükseltecek ve bizleri geleceğe daha umutla bakar hale getirecektir.

Bakanlığımız tarafından Çorum merkezde 5 farklı bileşenden oluşan E-Spor ve Gençlik Merkezi, 66 yatak kapasiteli Modern Güreş Eğitim Merkezi, 15 adet halı saha ve 20 adet mini halı saha, TOKİ bölgesine yarı olimpik yüzme havuzu, Olimpik yüzme havuzu bahçesine sosyal kafe, Çorum FK’ya maddi destek, Prefabrik Amatör Spor Evi (kulüp odası, toplantı salonu, mescit, kantin, sağlık odası), 2 adet 250 kişilik kapalı spor salonu, 2 adet açık 1 kapalı tenis kortu (soyunma odası ve kantin dâhil), 259 kişilik Tip-7 modeli spor salonu, Nüfus yoğun mahalleye 80x50 sentetik saha + tribün + portatif tribün, Tarım İl Müdürlüğü bölgesine yürüyüş yolu ve spor alanı, Güreş Eğitim Merkezi'nin tefrişi kazandırılmış olup 2 spor salonu için sözleşmeye davet süreci devam etmektedir.

İskilip ilçemize ise Spor kompleksi (1 hentbol, 4 antrenman, 1 güreş salonu), tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, 25x13 m yüzme havuzu, 32x16 m yarı olimpik yüzme havuzu, 1 km uzunluğunda tartan yürüyüş yolu, Bayat’a, Karakucak Güreş Festivali’ne destek, 1020 m² kapalı yüzme havuzu, 630 m² tip spor salonu, mahalle tipi güreş salonu, 2 adet basketbol/voleybol sahası, Boğazkale’ye, 82x55 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün, aydınlatma ve soyunma odası, 250 kişilik beton spor salonu, Dodurga’ya, mevcut futbol sahasının aydınlatılması, Kargı’ya Butik Gençlik Merkezi, Laçin’e, 3 ayak parkuru ve açık fitness alanı, 250 kişilik prekast beton spor salonu, Uğurludağ’a, mahalle tipi gençlik merkezi, yüzme havuzunun üzerinin kapatılması, Oğuzlar’a, 259 kişilik prekast spor salonu, Mecitözü ve Düvenci Belediyesi’ne, 60x90 ebatlarında sentetik saha + portatif tribün + soyunma odası kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çorum’a ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.