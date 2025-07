Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, dış kaynaklı hukuk raporları üzerinden Türkiye’yi ve Türk yargısını hedef alan eleştirilere ne yanıt veren Ahlatcı, yurt dışı kaynaklı kimi kuruluşların hazırladığı raporların ideolojik ön yargılarla hazırlandığını ve gerçeklikten uzak kara propaganda içerdiğini belirterek, “Masum insanların her gün katledildiği, insan haklarının yerle bir edildiği Gazze’de tek bir kelime etmeyenlerin, Türkiye’ye hukuk dersi vermesi kabul edilemez” dedi.

Ahlatcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle saçma sapan listeleri referans alarak bağımsız ve tarafsız yargımızı hedef almak, ülkemizi karalamak asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 20 yılda yargı alanında büyük yapısal reformlara imza atmıştır. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ile adalet sistemimiz daha güçlü hale getirilecektir.”

Konuşmasında İsrail’i de sert sözlerle eleştiren Ahlatcı, İsrail’in Gazze’de her gün binlerce masumu katlettiğini, bu zulme karşı ses çıkarmayanların insan haklarından söz edemeyeceğini vurguladı.

Ahlatcı, “İsrail’in işlediği insanlık suçlarını görmeyenlerin, Türkiye’ye hukuk dersi verme çabası samimiyetsizdir. Terör devleti İsrail’in eylemlerini destekleyen ya da görmezden gelen hiçbir yapının, bizim iç hukuk sistemimiz hakkında söz söyleme hakkı yoktur” dedi.

Yeni anayasa çağrısını da yineleyen Ahlatcı, Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulmasının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Yeni Yüzyıl, milletimizin yüzyılı olacaktır. Bu süreçte reformlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Meclis’i saygıyla selamlayan Ahlatcı, hukuk devleti ilkesinden asla taviz verilmeyeceğini ve millet iradesinin her zaman en üstte tutulacağını vurguladı.

