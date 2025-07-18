Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden, Sabah Gazetesi Başyazarı Yavuz Donat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünü yaptığı “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında saha izlenimleri için Çorum’a geldi.

Terörden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Karadeniz bölgesindeki illerden biri olan Çorum’da vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan Yavuz Donat’a ziyaretinde Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş eşlik etti.

Ziyaret kapsamında kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz Donat özellikle genç kuşak başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden bireylerin terörsüz bir Türkiye hayaline dair görüşlerini not aldı.

Görüşmelerde en çok öne çıkan vurgu; “Güvenli, huzurlu ve kardeşçe yaşanan bir Türkiye’nin hayal değil, ortak hedef olduğu” yönündeydi. Vatandaşlar, yıllarca terörle sınanan bu topraklarda artık silah sesleri değil, çocuk kahkahaları duymak istediklerini dile getirdi.

Yavuz Donat ziyaret kapsamında Vali Ali Çalgan’ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede Donat’a, ilin genel güvenlik durumu, toplumsal huzur, şehit ailelerine yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları ve kamu kurumlarının terörle mücadeleye yönelik koordinasyonu hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Vali Ali Çalgan, “Çorum, huzurun başkenti olma yolunda güçlü adımlar atıyor. Vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz birlik iklimi, Türkiye'nin barış içinde geleceği için örnek bir zemin” dedi.

Ziyaretin bir diğer durağı ise Çorum Şehitliği oldu. Vali Ali Çalgan ile Yavuz Donat burada dualar eşliğinde şehitleri andı.

“Terörsüz Türkiye” idealinin, toprağa düşen her bir şehidin aziz hatırasına saygı anlamı taşıdığına dikkat çeken Yavuz Donat, “Bu millet acıyı yaşadı. Artık huzuru yaşamalı” dedi.

Çorum ziyareti, kente özgü kültürel simgelerle de renklendi. Misafirperverliğin sembolü olan leblebi ürünleri, ziyaretin sonunda Donat’a takdim edildi. Hemşehrilik duygusunun yüksek olduğu şehirde, sokakların samimi ilgisi ve halkın devlet projesine sahip çıkması dikkat çekti.

Usta kalem Yavuz Donat’ın Çorum’daki temaslarına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini, önümüzdeki günlerde köşe yazısında kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK