Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Yurt Lig kızlar bilek güreşi müsabakalarında heyecan sona erdi. İskilip Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen müsabakalara 16 sporcu katılım sağladı. 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda 55 kilo sağ ve sol kolda Zehra Demirci birinci, Fatma Ay ikinci, Neslihan Yıldız üçüncü olmayı başardı. 60 kilo sağ ve sol kol müsabakalarında ise birincilik kürsüsüne Elif Doğan çıkarken, Turna Karagöz ise ikinciliği elde etti. 65 kilo sağ ve sol kolda Nazlı Kahraman birinci, Rabia Pıçakcı ikinci, Sude Gölcük üçüncü olurken, 70 kilo sağ ve sol kolda ise birincilik Kübra Karakayonlu’nun oldu. Son olarak +75 kilo sağ ve sol kolda ise Rabia Çiftçi birinci, Adevviye Şerife Karaca ikinci, Şükran Aslan üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.