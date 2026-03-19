Çorum tekvandosunun son yıllarda yetiştirdiği değerlerden Tugay Yolal, 26-30 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Uluslararası Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek Genç Milli Takıma davet edildi. Öncü Spor Kulübü tekvandocusu, 60 ülkenin katılımıyla düzenlenecek turnuvada 73 kiloda madalya mücadelesi verecek.
Yıldızlar kategorisinde Avrupa ikinciliği bulunan Tugay Yolal yakın zamanda Tokat’ta düzenlenen Liseli Gençler Yarı Final müsabakalarında şampiyon olurken, Gençler Türkiye Şampiyonasında ise finale kalma başarısı göstermişti.
