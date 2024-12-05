Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK maçı öncesinde Çorum temsilcisi deplasmanda, Manisa FK ise sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

20 PUANIN 11’İ

DEPLASMANDA

Geride kalan 14 haftalık periyotta, 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alarak 20 puan toplayan ve 10.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 16 gole karşılık 15 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, 14 maçın 7’isini evinde, 7’isini ise deplasmanda oynarken, sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 9 puan aldı. Bu maçlarda sadece 5 gol atabilen Çorum temsilcisi kalesinde ise 6 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak hanesine 11 puan yazdırdı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde 9 gol gördü.

Teknik direktör Serkan Özbalta’nın öğrencileri deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-0, Adanaspor’u 2-0, Ankara Keçiörengücü’nü ise 3-2 yenerken, Bandırmaspor’la 0-0, Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kalıp, Ümraniyespor’a 3-0, Boluspor’a da 2-0 yenildi.

MANİSA EVİNDE

1 KEZ YENİLDİ

Manisa FK, ligin geride kalan 14 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alarak 17 puan toplarken, attığı 18 gole karşılık 19 gol yedi. Düşme hattında yer alan siyah-beyazlı ekip 14 maçın 6’sını evinde, 8’ini deplasmanda oynarken, sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Bu maçlarda 10 gol atan Manisa FK, 4 gol yedi.

Sahasındaki tek yenilgisini 10.haftada, Esenler Erokspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Manisa FK, Yeni Malatyaspor’u 5-1, Gençlerbirliği’ni 1-0, Erzurumspor’u 2-0 yenerken, Adanaspor’la 0-0, Sakaryaspor’la da 2-2 berabere kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

MANİSA FK’IN İÇ SAHA MAÇLARI

Sakaryaspor…2-2

Adanaspor…..0-0

Yeni Malatya..5-1

Gençlerbirliği..1-0

Esenler Erok…0-1

Erzurumspor…2-0

A.ÇORUM FK’NIN DEPLASMAN MAÇLARI

Ümraniye….0-3

Bandırmaspor..0-0

Yeni Malatya…4-0

Adanaspor…..2-0

Boluspor…….0-2

Keçiörengücü…3-2

Esenler Erok…..2-2