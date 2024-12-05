Ahaltcı Çorum FK, Manisa FK ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Çorum Şehir Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avounou dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda belinde ağrı olan Thomas’ın yanı sıra tedavileri süren Loick Landre ve Suat Kaya bireysel çalışma yaptı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Manisa FK maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayıp 17.00’de Ankara’dan uçakla İzmir’e, oradan da karayolu ile Manisa’ya gidecek.