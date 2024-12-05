Ligde, İstanbulspor’a 4-0 yenildikten sonra Türkiye Kupası’nda da önceki gün 3.Lig ekibi Muşspor’a evinde 3-2 yenilerek elenen Iğdır FK’da teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın yönetime istifasını sunduğu, yönetimin de istifayı kabul ettiği açıklandı.

Yalçın Koşukavak’ın yerine geçtiğimiz haftalarda Pendikspor’la yolları ayrılan Osman Özköylü göreve getirildi. Özköylü ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.

Iğdır FK, Yalçın Koşukavak nezaretinde çıktığı 14 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 22 puan topladı.