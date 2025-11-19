Yeniden Refah Partisi’nin Ankara’da yapılan ve Fatih Erbakan’ın yeniden genel başkan seçildiği 3. Olağan Büyük Kongresi’ne, Çorum İl Teşkilatı yoğun bir katılım sağladı. YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu öncülüğünde; il yönetimi, gençlik ve kadın kolları ile ilçe teşkilatlarından oluşan 650 kişilik kafile, gece saatlerinde Ankara’ya hareket etti.

Yola çıkmadan önce Nuri Kuşcu, gençlik ve kadın kolları ile ilçe yönetimleri birlikte şehitliği ziyaret etti. Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ziyaretin ardından kafile Ankara’ya doğru yola çıktı.

Ankara’da büyük bir coşkuyla gerçekleşen kongre 102 bin kişilik rekor katılımla tamamlandı. Kongrede parti yöneticileri ve delegeler, Türkiye’nin geleceğine yönelik mesajlar verirken teşkilatların yüksek katılımı dikkat çekti.

Çorum teşkilatı, kongrenin ardından birlik ve motivasyon içinde kente dönüş yap

