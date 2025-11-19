Çorum’un edebi ve kültürel zenginliğini merkeze alan “Edebiyatta Yolu Çorum’dan Geçenler” Edebiyat Akademisi, kentte öğretmenleri, öğrencileri ve edebiyatseverleri bir araya getirecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğretmen Akademileri” kapsamında düzenlenen program, şehrin tarih, kültür ve edebiyatla harmanlanan mirasını yeni nesillere aktarmayı hedefliyor. Akademinin ilk konuğu ise Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan olacak. Katılımcılar, Turhan Candan’ın anlatımıyla Çorum’dan geçmiş, Çorum’a ilham vermiş ya da Çorum’un edebi değerinde iz bırakmış isimlerin dünyasına yolculuk yapacak.

Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bugün saat 17.00’de başlayacak programa tüm edebiyat meraklılarını davet edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK