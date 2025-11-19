Muhammen bedelleri 2 milyon 30 bin lira 2 milyon 760 bin lira arasında değişen arsaların satışı 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale, bugün (19 Kasım 2025 Çarşamba günü) saat 15.00'de Çorum Belediyesi Konferans Salonu'nda ve Encümen huzurunda yapılacak.

Villa yapımına uygun nitelikte olan bu arsalar, özellikle son dönemde gelişmekte olan Kuruçay bölgesindeki konut yatırımları açısından dikkat çekiyor.

Vatandaşların ve yatırımcıların ilgi göstermesi beklenen ihale için şartnameler, Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Muhabir: Haber Merkezi