YİNE ABD BAŞKANININ AĞZINA MI BAKACAĞIZ?

BİZ KİMİZ? BİZ NİYE SUSUYORUZ?

Şimdi soruyorum aşağıdaki bilgileri inceleyin. 1914- 1915 de umumi vaziyeti izaha çalıştım. Yalan ve hile var mı, yok mu iyi araştırın. Kim soykırım yapabilecek güçte? Kim soykırım yapmaya ihtiyaç duyuyor?

OSMANLI’NIN DURUMU:

-1-Cepheye asker bulamayan kim? . . . . Osmanlı ,

-2-On beş, yaşındaki çocukları, 45 yaşındaki yaşlıları bile askere alan kim? …. Osmanlı,

-3-Askerine adam gibi üç öğün yemek veremeyen kim? ….Osmanlı,

-3-Almanlar silah versin diye General Liman Van Sandrers’in gözüne bakan kim? …….Osmanlı,

-4-15- 45 yaş arası (2,950,000) bütün erkekleri, dokuz on cephede savaşan kim? …..

Osmanlı,

-5-Subayına, öğretmenine, memuruna maaş veremeyen kim?….. Osmanlı,

-6-Irak, Suriye, Arabistan, Yemen tarafında savaşan askerlerine yemek parası bile gönderemeyen kim) ….. Osmanlı ---(*Yemen’de bazı askerler tüfeğini satmak zorunda kalmıştır. Askerler açlıktan yatarak nöbet tutmuştur*)

-7-Bir köy muhtarına bile silah veremeyen kim? ….. Osmanlı (-Erzurum’dan Kan

Damlıyordu .- Zülal KAYA, Togan Yayıncılık, İst. 2014- “”-ALACA KÖYÜ KATLİAMI ””)

-8-Silahsız sivil köyleri, mahalleleri basıp halkı tamamen öldürüp köyleri, evleri, ahırları, camileri yakan Ermeni çetecilerine mani olacak polis ve jandarma gücü olmayan kim? … .. Osmanlı. …, ! (- Çünkü 15- 45 yaş arası bütün erkekler cephede savaşıyor. Köylerde Ermeni çetecilere mani olacak erkek yok. Ermeniler dans ederek bütün köyü meydana toplayıp tamamını öldürüyor. Köyü yakıp terk ediyorlar.-)

-9- Dahası da var, …, dahasının dahası da var. …., !

ERMENİ’NİN DURUMU

-a-Çok müthiş silahlanmış kim? … Ermeni’ler,

-b-Beş büyük devletin destek, moral, para ve silah verdiği kim?.... Ermeniler

-c-Müstakil devlet kurma hevesinde olan kim? … Ermeniler

-d-Hazar Denizinden Akdeniz’e “BÜYÜK ERMENİSTAN” isteyen fakat nüfusu, ortalama, bölgenin %7 olan kim? …. Ermeniler.

-e-Nüfusu, büyük bir bölgeye hâkim olmaya, idare etmeye yetmeyen kim?

Bu yüzden etnik kıyım ile karşı tarafın nüfusunun eksilmesine ihtiyacı olan kim?

Bu yüzden kendi nüfusunu on misli, yirmi misli fazla ilan ederek . . . … hem fazla yardım almak isteyen, hem de devlet kuracak nüfuzumuz var diye

Avrupa’yı kandıran kim?

-f-Savaşlar bitince abarttığı, kabarttığı nüfus ortalarda gözükmeyince, Avrupa’sı

Rusya’sı, söz verdiği devlet kurdurma vaadinden caymaya başlayınca… , 3.000.000

Ermeni’yi Türkler öldürdü diyen kim? …

(İlk yıllarda ölen Ermeni sayısı için 3000.000 dediler. Bunun fazla şişirildiğini çocuklar bile anladı. 2.000.000 na indiler. Olmadı 1500.000 indiler. Süper zekâlı muhteşem yazar ORHAN PAMUK, 1.000.000 na indirdi. …, …, ?- - - - - Benim tahmini ve mantıkî reel rakamım 135.000- 155.000 dir. Buna hastalar ve eceliyle ölenler dâhildir) (-1-)

MUHAKEME EDELİM

TOPLAM ÖLEN: SİLAHLAR :

1: Amerika’da Kuzey-Güney savaşı 10 yıl 620.000 Ağızdan dolma tek patlar tüfek

2: İsrail –Filistin savayı (1967- 2007) 40 yıl 820.000 Füze ve tanklar

3: İran- Irak (1979- 1989) 10 yıl 1.000.000 Füze ve tanklar

4: Çanakkale harbi (1914- 1912), 5 yıl 500.000 dev gemiler/ dev toplar

5: Vietnam savaşı (1962- 1975) 13 yıl 1.750.000 en gelişmiş silahlar

6: Rusya- Afganistan (1980-1990) 10 yıl 1.300.000 en gelişmiş silahlar

7: ABD nin Irak işgali 6,5 yıl 600.000 en gelişmiş silahlar

8 : Rusya Ukrayna savaşı (2022-2023) 1 yıl ? en gelişmiş silahlar

9: Osmanlı- Ermeni çetecileri (1915) 6 ay 1.500.000 Kazma –Kürek- tek patlar dolma tüfek

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-*- Hiç düşündünüz mü? Hepsi silahlı Ermeniler koyun sürüsü müdür ki, …, aç, silahsız, ve erkeksiz olan Türkler sopa ile vurarak mı altı ayda 1,500.000 Ermeni öldürdü.. ...,? …,?

-*- Diyelim ki Ermeniler koyun sürüsü. Hiç silahları yok. Peki, Osmanlının tepesinde şahin gibi her adımını takip eden ve uçan kuştan dahi haberi olan Düvel-i Muazzama(büyük devletler) ayakta mı uyudular acaba?

-*-Neden yüz yıldır hiç bir ülke tarih kitaplarına bu yalanı yazmadı. 1500.000 insan ölür veya öldürülür de böyle bir olağan üstü katliam unutulur mu?

-*-1.500.000 insan ölmesi ne demek bunu idrak eden var mı? Altı ayda bu mümkün mü? Düşünen var mı?

-*- Bu yalanın, asla olmayacak saçma bir yalan olduğunu hiç düşünen oldu mu?

(-1-) ÖZEL NOT:1913-1914 yılında daha Birinci Dünya savaşı başlamadan Amerika’yı savaşa dahil etmek isteyen İngiltere’nin MAVİ KİTAP’ tan önce kasten İngiliz yazarlarına emirle yazdırdığı uydurma makaleler AMERİKA’ da yayınlandı. Özeti şu idi: TÜRKLER MASUM SİLAHSIZ SİVİL ERMENİLERİ kılıçtan geçirdiler. 150.000 Ermeni öldürüldü, diyordu. Daha 1915 gelmedi. Tehcir mehcir yoktu. O tarihte Osmanlının Amerikan Büyükelçisi AHMET RÜSTEM BEY idi. Amerikan gazeteleri ^”İngiliz yalanlarına dayanarak”^ Anadolu’da Türklerin Ermenileri kılıçtan geçirdiğini yazıyordu. Hakaretler vardı. Ahmet Rüstem Bey (ki aslı Polonyalı ve asıl adı ALFRED BİLİNSKY) bu iftiralara itiraz etti. Amerika bu cesur büyükelçimizi ölümle tehdit etti ve sınır dışı etti. (Okuyunuz: Selahattin AYDEMİR- Dünyanın En Büyük Yalanı SOYKIRIM, SAYFA.320. Truva yayınları – İstanbul-2013-)

TARİHE BAKALIM BÖYLE ÖRNEK VAR MI? VAR

-*- Son olarak şu bilgileri bilgilerinize arz ediyorum. Muhakeme etmek karar sizin. Lütfen şu örnekleri de inceleyiniz.

İKİ TARAF TAN ÜLKELER :

(Kaynak: Selahattin AYDEMİR, Dünyanın En Büyük Yalanı, SOYKIRIM, sayfa 304-305- 320e, Truva Yayınları, İstanbul,2013. )

-*- 14 tane Avrupalı yazar, araştırmacı, siyaset adamı, din adamı 1914- 1915 Ermeni nüfus kaydını yayınlamıştır. Ortalaması 1200.000 dür. (Bakınız:Prof. Kemal KARPAT)

NOT: Mukayese bilgisi: 1915 te değil 2015 yılında bile Osmanlı değil Amerika veya Rusya bir yılda 1.500.000 insanı öldüremedi. Öldüremez. 1915 te altı ayda 1,5 milyon insan öldüğünü iddia eden düşmansa böyle komik bir yalanı savunabilir. Düşmandır, haindir, haklıdır. Üç milyon da diyebilir, beş milyon da. Ama tarafsız biri, yetkili ise, yazar, şair, gazeteci ise, kültürlüyüm, aklım var, fikrim var, beni kimse kullanmıyor kendi idrakim ve muhakemem var diyerek bu komik yalanı tasdik ederse düşünen insan olarak üzülürüm. Hata yapabiliriz, suç işleyebiliriz ama komik olmak istemeyiz. Hele kullanılmak hiç istemeyiz.

NETİCE OLARAK ŞURADA KOMŞUYUZ. ERMENİ DOSTLAR YANLIŞ YOLDASINIZ.

Bin yıllık geçmişimiz var. Osmanlıda sefir idiniz. İsyan ihanet neticesinde sefil oldunuz. Sizi birileri kullandı. Sizi yurdunuzdan yuvanızdan etti. Kime kızacağınızı bir kere daha, yüz kere daha düşünün. Siz şu atasözünü çok iyi bilirsiniz. YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR.