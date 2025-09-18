Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sarıyer’de Şenol Can’la yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine beklenildiği gibi Yılmaz Vural getirildi. Sarıyer’le sezon sonuna kadar anlaşan ve ilk antrenmanına çıkan 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, İstanbul temsilcisinde ikinci dönemine girdi.

Türk futbolunun renkli simalarından ve sayı bakımından en çok takım çalıştıran ismi olan Yılmaz Vural, 1995-1996 Sezonunda da Süper Lig’de iken Sarıyer’de görev yapmıştı. Sarıyer, Yılmaz Vural nezaretinde o sezon çıktığı 21 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alarak 30 puan toplarken, attığı 34 gole karşılık 29 gol yemişti.