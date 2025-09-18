Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur maçında konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Şiran Yıldızspor karşısında adeta ölüp ölüp dirildiği maçta uzatmalarda turlayabildi.

Sivas 4 Eylül Stadı’nda, Gümüşhane’nin BAL takımı Şiran Yıldızspor’u konuk eden Sivasspor sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Maça hızlı başlayan konuk takım, henüz 4.dakikada Furkan Yıldırım’ın gölüyle 1-0 öne geçerken, ilerleyen dakikalarda baskısını artıran Sivasspor gol yollarında etkisiz kaldı.

90+3.dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım’la beraberlik golünü bulup maçı uzatmalara taşımayı başaran Sivasspor, 111.dakikada da penaltıdan Aliou Badji’nin golüyle 2-1 kazanıp adını 3.tura yazdırdı.