Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Rize bölgesinden Selahattin Altay ile Bursa bölgesinden Oğuzhan Yazır yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çiftçi ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN 7 MAÇINI YÖNETTİ

Erdem Mertoğlu, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 7 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 7 gol atıp 5 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım Mertoğlu’nun yönettiği maçlarda, 2020-2021 Sezonunda, Niğde FK’yı 4-0 yenerken, Sarıyer’le (D) 1-1 berabere kaldı. 2021-2022 Sezonunda İnegölspor’a 1-0 kaybeden Çorum temsilcisi, 2022-2023 Sezonunda Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti. 2023-2024 Sezonunda Kocaelispor’la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar geçen sezon ise Erzurumspor ve Fatih Karagümrük’e (D) 1-0 yenildi.

Mertoğlu, İstanbulspor’un ise geçen sezon olmak üzere 2 maçını yönetti. Sarı-siyahlılar bu maçlarda Kocaelispor’a 3-0 yenilirken, Manisa FK’yı (D) 1-0 yendiler.