Sungurlu Belediyesi yağlı güreş müsabakaları düzenleyecek. Yağlı güreş müsabakalarına birbirinden ünlü başpehlivanlar katılacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, önceki basın toplantısında Eylül ayında yağlı güreş müsabakaları düzenleyeceklerini açıklamıştı. Başkan Muhsin Dere, Sungurlu’da güreşe zaten büyük bir ilginin olduğunu ve Ünal Karaman ile Eren Kalkan gibi önemli isimlerin ülke güreşinde söz sahibi olduğunu vurgulamıştı. Bu kapsamda düzenlenecek güreş müsabakalarına 32 başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katılması bekleniyor. Yağlı güreş müsabakaları 28 Eylül Pazar günü Akçalı Mesire Alanında saat 10.00’da başlayacak. İlçe halkı güreş müsabakalarını heyecanla bekliyor.

Hemşehrimiz Ünal Karaman başpehlivan, Eren Kalkan ise başaltında ilçemizi temsil edecek.

Katılacak başpehlivanlar şu şekilde:

Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Faruk Akkoyun, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Yunus Emre Yaman, Nedim Güler, Bekir Eryücel, Ali Yanatma, Şah Ali Kurt, Menderes Saltuk, Onur Şenel, Ahmet Serbest, Turan Balaban, Salih Erinç, Ramazan Bircan, Furkan Durmuş Altun, Salih Dorun, Tufan Güzel, Hasan Güzeler, Serkan Şentürk, Recep Taslak, Mustafa Taş ve Erkan Taş.