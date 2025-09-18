Arca Çorum FK’da sakatlığı nedeniyle Keçiörengücü ve Vanspor maçlarında forma giyemeyen Atakan Cangöz’ün yarınki İstanbulspor karşılaşmasında da oynayamayacağı açıklandı.

Keçiörengücü maçı öncesinde, sağ diz bağ tendonunda ödem tespit edilen Atakan Cangöz’ün tedavisi yoğun bir şekilde sürüyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun İstanbulspor maçında da forma giyemeyeceği açıklandı.

Keçiörengücü maçından önce sol el işaret parmağı kırılan ve sonrasında ameliyat olan kaleci Hasan Hüseyin Akınay da İstanbulspor maçında yer alamayacak.