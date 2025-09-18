Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Adana Demirspor’a -6 puan cezası daha geldi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Disiplin Komitesi, geçmiş dönem borçları nedeniyle bu sezon için 2 kez 6 puan silme cezası verdiği Adana Demirspor’a 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası daha kesti. Böylece, Adana temsilcisi bu sezon toplamda 18 puan silme cezasına çarptırıldı.

Sezona Esenler Erokspor beraberliği ile başlayan Adana Demirspor, ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.s