TEMUD Çorum Şube Başkanı Yılmaz, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Vatan toprağının her karışında, gökyüzünde yeminlerinin sesi olan kahraman uzman çavuşlarımızın günü kutlu olsun” diyen Yılmaz yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “

Onlar gece demeden, gündüz demeden dağda, ovada, sınırda, karada, denizde Albayrağın gölgesinde görev yapan cesaretin, sadakatin, vatan sevgisinin timsalidir. Görevdeki ve emekli olmuş tüm uzman çavuşlarımız, Türk milletinin yüreğindeki var olan kahramanlık ateşini diri tutan, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını hiçe sayan kahramanlardır. Bu gurur dolu günde, vatan uğruna şehit düşen silah arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Görev başındaki ve emekli tüm uzman çavuşlarımıza sağlık onur ve gurur dolu bir yaşam diliyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene”

Muhabir: SELDA FINDIK