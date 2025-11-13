Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) Çorum'daki ailesini ziyaret etti.

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden Bakan Kacır, baba Rüştü ve anne Yurdagül İbbiği'ne taziye dileklerini iletti.

Ziyarette, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Ziyarete, Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.