Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Birinciliği 4-6 Temmuz tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Samsun ve Amasya ile birlikte C grubunda mücadele eden Çorum kız takımı Yeni Spor Salonu’nda oynanan ilk maçında Samsun’u, ikinci maçında ise Amasya takımını 3-2’lik skorlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve yarı final grubuna yükseldi.

Zonguldak ve Amasya takımları birlikte yine C grubunda mücadele eden Çorum erkek takımı ise antrenörünün yetersiz olmasına rağmen aynı salonda oynanan maçlarda Zonguldak ve Amasya’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve yarı final grubuna adını yazdırdı.

Çorum’un yıldız voleybolcuları 7-10 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında finale kalmak için mücadele edecek.