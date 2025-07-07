Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Trendyol 1. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

20 takımın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak. Sezonun ilk yarısı ise 26-27-28-29 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. 9-10-11-12 Ocak'ta oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ikinci yarı, 2 Mayıs'ta oynanacak 38. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun bitimini takip eden 3 haftalık periyotta play-off müsabakaları yapılacak.

Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler ile play-off finalini kazanan takım Trendyol Süper Lig'e yükselecek. Sezonu son 5 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek. Trendyol 1. Lig, 2026-2027 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacak.

ÇORUM FK SEZONU ÇORUM’DA AÇIYOR

Çekilen fikstürün ardından Çorum FK sezonun ilk maçını sahasında Amedspor ile oynarken, 2.hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. 3.hafta sahasında Sarıyer’i konuk edecek olan Kırmızı-Siyahlılar 4.hafta ise deplasmanda Keçiörengücü’nün konuğu olacak. Arca Çorum FK sırasıyla 5.hafta içeride Vanspor, 6.hafa deplasmanda İstanbulspor, 7.hafta içeride Serik Belediyespor, 8.hafta deplasmanda Ümraniyespor, 9.hafta içeride Manisaspor, 10.hafta deplasmanda Hatayspor, 11.hafta içeride Boluspor, 12.hafta deplasmanda Erokspor, 13.hafta içeride Iğdır FK, 14.hafta deplasmanda Bandırmaspor, 15.hafta deplasmanda Bodrum FK, 16.hafta içeride Pendikspor, 17.hafta deplasmanda Sivasspor, 18.hafta içeride Sakaryaspor ve 19.hafta deplasmanda Erzurumspor ile sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelecek.