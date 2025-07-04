Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları Düzce’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda il sporcularının mücadele ettiği grup birinciliğinde Kayra Nejan Demirci 60 kiloda, Furkan Ağurtlu 56 kiloda, Metin Badak 48 kiloda, Emir Fatih Çamlıbel 44 kiloda, Buğlem Belinay Barın 50 kilolda, Tuana Küçüktiryakioğlu 30 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarken, Beyza Nur Doğan 46 kiloda, Zeynep Nur Esen 42 kiloda, Elvan Tuana Şen 38 kiloda, Elif Abacı +54 kiloda, Aslı Elif Pekbey 54 kiloda, Yusuf Seha Korkmaz +60 kiloda ikinci oldu. Fatih Ateş 52 kiloda, Azra Feray Almalı ise 34 kiloda üçüncü olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Çorum takımı kızlarda grubunu şampiyon tamamlayarak Türkiye finallerine takım halinde yükselirken, Çorum erkek takımı ise takım olarak finallere gidemedi ancak 4 sporcu ferdi olarak finallere katılmaya hak kazandı.

ANALİG Karate Türkiye finalleri 20-23 Ağustos tarihleri arasında Konya’da yapılacaktır.