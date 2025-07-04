Geçtiğimiz sezon biter bitmez başlanan sahaların yenilenme işleminin çok büyük oranı bitmiş durumda. Geçmiş dönem çimlerinin tamamen sökülüp öncelikle dranaj çalışması yapılan sahalarda her yeni işlem büyük titizlikle yapılıyor.

SONA GELİNDİ

Arca Çorum FK'nın futbolcularından rahmetli Mumin Talip Pazarlı'nın ismini taşıyan antrenman sahasında sona gelindi. Drenaj, ısıtma sistemleri ve çim ekiminin ardından son olarak hibrit serim işine devam edilen bu sahada artık son işlemlere gelindi.

MEKSİKALILAR SERİYOR

Arca Çorum FK tesislerinde bulunan her iki sahanın da hibrit çim serme işlemi Meksika'dan getirilen özel bir makine ile yapılıyor. Bu özel makineyi kullanan iki kişilik ekipte Meksika'dan özel getirildi. Tesislerin yenilenmesi noktasında yakından ilgilenen yönetici Halis Öksüz, her iki sahanın da en kısa sürede bitirilmesi noktasında yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Öksüz ayrıca, sahaların dışında kalan ısıtma sistemleri daire kazanın da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını sözlerine ekledi.