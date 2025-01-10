Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Dart İl Birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Emrullah Özer, Emirhan Tenbel, Hasan Eraslan, Fatih Gökçe oyuncu grubu ile mücadele eden İskilip Ebusuud Efendi Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Yasin Yılmaz, Abdulsamet Bıyık, Şaban Emirhan Sarıca ve Oğuzhan Dokbaş’lı kadrosu ile İnalözü Ortaokulu ikinci, Akın Gürel, Mete Küçükbolat ve Ayaz Erden’li Yavruturna Ortaokulu üçüncü, Mustafa Emin Züriyet, Ömer Ege Eser ve Bahram Çakır’lı 23 Nisan Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.