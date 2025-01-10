Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Futsal İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen final etabı sonunda Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu üçüncü, Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.
Son final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.
Editör: RIFAT KARA