Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarına erkeklerde 5, kızlarda ise 3 okul katılım sağladı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda Mustafa Kemal Ortaokulu, erkeklerde ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. Kızlarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu üçüncü olurken, erkeklerde ise Özel Çorum Doğa Koleji ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü, Özel Bilgi Koleji ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.