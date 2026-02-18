2014 yılından beri yürüttüğü voleybol il temsilciliği görevinden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde huzur ortamı kalmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında istifa eden Mahmut Uysal’ın yerine atanan isim belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, il temsilciliği için Federasyona önerilen isimlerden Turgut Yıldırım, yeni voleybol il temsilcisi olarak atandı.

1976 Çorum doğumlu olan Turgut Yıldırım, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. 3.kademe kıdemli voleybol antrenörlük belgesi de bulunan Turgut Yıldırım, 2001-2022 yılları arasında Ulusal B Klasman hakemi, ulusal plaj voleybol hakemliği yaparken, 2023’ten beri de B klasman gözlemciliği görevini yürütüyor.